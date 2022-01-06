Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Rus Donanması'na ait Vsevolod Bobrov isimli askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Rus Donanması'na ait Vsevolod Bobrov isimli askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait Vsevolod Bobrov isimli askeri lojistik gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri lojistik gemisine boğazı geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE

Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika! Rus askeri lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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