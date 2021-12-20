Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterildi.

ÖZÜR DİLEMESİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Kendimi kaybettim" diyen Sarıkaya'nın özrü de tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bugün görevinden istifa etti. Söz konusu istifa, Haber türk tarafından da doğrulandı.

HABERTÜRK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Haber türk tarafından olayla ilgili önceden yapılan özür açıklamasında ise, "Haber türk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Haber türk olarak içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

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