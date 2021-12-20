Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti - Haberler
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Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştirdiği sırada ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti.

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterildi.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Kendimi kaybettim" diyen Sarıkaya'nın özrü de tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bugün görevinden istifa etti. Söz konusu istifa, Haber türk tarafından da doğrulandı.

Haber türk tarafından olayla ilgili önceden yapılan özür açıklamasında ise, "Haber türk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Haber türk olarak içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (18)
vildan turker:istifa etmedi. kovuldu Cevap Yaz 0 35 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:İstifa yetmez. tüm basın onu kırmızı listeye almalı ve iş vermemeli. Cevap Yaz 1 66 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Fatma Şahin gerekeni yapmalı karşısındaki adam tınlamıyor belediye başkanını :) Cevap Yaz 2 41 Yayından Kaldır
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