Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti
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Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti

19.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:21

Son dakika gündem haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dikey mezarlardan detaylar Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte toplam 2.724 kişi hayatını kaybetti ve 86.982 kişi virüse yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dikey mezarlardan detaylar

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte toplam 2.724 kişi hayatını kaybetti ve 86.982 kişi virüse yakalandı.

Brezilya Ulusal Sağlık Sekreterliği Konseyi'ne (CONASS) göre toplam ölü sayısı 287,499'a yükseldi ve vaka sayısı 11,78 milyon civarında bulunuyor.

ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayıları açısından dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında olmaya devam ediyor.

Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Son Dakika | RİO DE JANEİRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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