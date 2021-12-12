Son dakika: Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu

MERSİN'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif (80), evinde ölü bulundu.

Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Telefonla yapılan tüm aramalara rağmen Lina Nasif'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisine haber verdi. Bina yöneticisi de durumu polise anlattı. Eve gelen polis ekipleri, çilingir ile içeriye girince Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lina Nasif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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