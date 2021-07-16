Son Dakika: Randevusuz aşı olunur mu?
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Son Dakika: Randevusuz aşı olunur mu?

Son Dakika: Randevusuz aşı olunur mu?
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Son Dakika: Aşı olmayan kişilerin merak ettikleri konular arasında yer alan randevusuz aşı olunur mu? sorusu merak edilmekte. MHRS ve ALO 182'den koronavirüs aşı randevusu alınıyor. Ancak randevusuz aşı yapılıyor mu sorusu da gündeme geldi. Bakan Fahrettin Koca, randevu almadan aşı olma konusunda açıklamada bulundu. Peki, Randevusuz aşı olunur mu?

Son Dakika: Aşı olmayan kişilerin merak ettikleri konular arasında yer alan randevusuz aşı olunur mu? sorusu merak edilmekte. MHRS ve ALO 182'den koronavirüs aşı randevusu alınıyor. Ancak randevusuz aşı yapılıyor mu sorusu da gündeme geldi. Bakan Fahrettin Koca, randevu almadan aşı olma konusunda açıklamada bulundu. Peki, Randevusuz aşı olunur mu? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: RANDEVUSUZ AŞI OLUNUR MU?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. ''Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

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