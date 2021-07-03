Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi
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Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Özkan - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi Pursaklar'da çocuk şenliği Pursaklar Belediyesi çocuklara karne hediyesi olarak şenlik düzenledi.

Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi

Pursaklar'da çocuk şenliği

ANKARA - Pursaklar Belediyesi çocuklara karne hediyesi olarak şenlik düzenledi.

Okulların kapanması ile birlikte çocukları unutmayan Pursaklar Beledilesi karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenliyor. 1 Temmuz itibariyle başlayan çocuk şenliği Pursaklar'ın 9 farklı bölgesinde 22 gün devam edecek. Çocuk şenliğine katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Malumunuz bir buçuk yıl boyunca eğitim öğretim sekteye uğramıştı. Pandemi dolayısıyla haliyle hem çocuklarımız hem velilerimiz evde kalmak zorundaydılar çok bunalmışlardı. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süreci başlayınca etkinliklerimizi arttırdık. İlçemizde 9 ayrı noktada Temmuz ayı boyunca çocuklarımız gençlerimiz gönüllerince eğlenecekler. Tabi biraz daha pandemi kurallarına dikkat ederek kontrollü ve sınırlı sayıda çocuğu alarak kullanıyoruz alanlarımızı. Tedbiri elden bırakmayacağız ama çocuklarımızın sportif, sanatsal, kültürel işlerde kendilerini ve yeteneklerini gösterebilmeleri için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi
Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi
Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi
Son dakika: Pursaklar Belediyesi'nden çocuklara sürpriz karne hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Özkan

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