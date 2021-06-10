Son dakika... Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kapanma ve kısıtlamalar KKKA vaka sayısını azalttı"

Son dakika haberleri... - Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kapanma ve kısıtlamalar KKKA vaka sayısını azalttı" Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

- Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kapanma ve kısıtlamalar KKKA vaka sayısını azalttı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya:

"KKKA Hastalığı vakaları daha önceki yıllardaki artış hızı içinde gitmiyor; Bunda Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve kısıtlamaların rolü büyük"

TRABZON - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı vakalarının önceki yıllara göre bu yıl fazla görülmediği, bunda Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve kısıtlamaların etkili olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, bölgede kene mevsimi başlamasına rağmen bugüne kadar öldürücü bir vakayla karşılaşmadıklarını söyledi.

KKKA Hastalığı'nın ülkemizde ortalama ölüm riskinin yüzde 5'ler civarına olduğu kaydeden Kaya, özellikle kenelerle temastan mümkün mertebe kaçınılması gerektiğini vurguladı. Kenelerle temaslı kişilerde ateş, halsizlik, kanama, ishal gibi semptomlar göstermesi durumunda vakit geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesini isteyen Prof. Dr. Selçuk Kaya "Halihazırda yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisi gündemi büyük oranda meşgul ederken ülkemiz başta olmak üzere dünyada her yıl artan sayıda vaka görülmesi, ciddi kanamaların ve halen ölümlerin yaşanabildiği bir hastalık olması nedeniyle KKKA gündemdeki yerini korumaktadır. Hastalık bu yıl daha önceki yıllardaki artış hızı içinde gitmiyor gibi görünüyor. Bunda Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve kısıtlamaların rolünün büyük olduğu düşüncesindeyim" dedi.

"Bölgemizde şimdiye kadar öldürücü bir vakayla karşılaşmadığımızı söyleyebilirim" diyen Kaya, "Ancak yaz ayına girilmesi ve kademeli normalleşme planlarımız nedeniyle dikkatli olmamız gereğini de asla unutmamak gerekir. Dolayısıyla hastalıktan korunmada özellikle kenelerle temastan mümkün mertebe kaçınmalı ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. Kene ile temaslı kişilerin ilk 10 -14 günlük dönemde ateş, halsizlik, kanama, ishal gibi bir takım semptomlar görülmesi durumunda vakit geçirmeden sağlık kuruluşuna müracaat ederek kan testi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kırsal alanlarda, doğayla temasta olunan durumlar ve faaliyetlerde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetler giyinmeli ve günlük olarak kişiler kene tutunması açısından kendi muayenelerini çıplak bir şekilde yapmalıdırlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca