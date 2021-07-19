POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTIĞI HUSUMETLİLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

NİĞDE'de husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açan Kazım Camkes (45), grubun tabancayla karşılık vermesi üzerine vurularak hayatını kaybetti.

NİĞDE'de husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açan Kazım Camkes (45), grubun tabancayla karşılık vermesi üzerine vurularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kazım Camkes, husumetli olduğu A.İ.Ö., S.Ö. ve M.Ö.'nün iş yerinin önüne otomobiliyle giderek pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerindekiler de tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışma sonucu Camkes ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de A.İ.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı.

Hastanede ameliyata alınan Kazım Camkes, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Camkes'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. M.Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı