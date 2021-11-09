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Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Başkanı Margareta Cederfelt'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Başkanı Margareta Cederfelt'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi ( Agitpa ) Başkanı Margareta Cederfelt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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