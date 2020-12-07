Son dakika politika: Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz
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Son dakika politika: Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz

07.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:09
Son dakika politika: Bakan Selçuk: Her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz

Son dakika haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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