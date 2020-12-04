Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış
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Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış

04.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:46
Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış

Konya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan şüphelinin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen salı günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, Musalla Bağları Mahallesi Belh Kavşağı'ndaki kontrol noktasında görevli polis memurları, karşı kaldırımda yürüyen 1 kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Ancak durdurulmak istenilen kişi, tabancayla polis aracına 1 el ateş açtı ve kaçarak, karanlıkta izini kaybettirdi. Polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı olan Hamza T. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına almak için dün evine gitti. Ancak yakalanmak istemeyen Hamza T. önce tabancayla havaya ateş açtı ardından da tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. Bir süre sonra minibüsüne binip kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kovalamaca sırasında minibüsü terk eden Hamza T., yoldan geçen bir aracı durdurup, sürücüsünü indirdikten sonra yoluna devam etti.

Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış

YARALANMADAN YAKALANDI

Kısa süre sonra aracı da terk edip bir apartmanın bahçesinde saklanmaya çalışan şüpheli, polisin geldiğini görünce ateş açtı. Çıkan çatışmada yaralanmadan yakalanan Hamza T., gözaltına alındı. Üzerinden bir miktar metamfetamin çıkan Hamza T., kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu için hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen Hamza T., bugün adliyeye sevk edildi.

Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları (1)
LD: 35 ayrı suc kaydı var 36 cısında ımana geleceğını bekleyecez ne yazıkkı ve bu nun gıbı azılı suclular toplumda rahatca gezebılıyorlar
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