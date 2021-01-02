Son dakika! Polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
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Son dakika! Polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

02.01.2021 07:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 07:50
Son dakika! Polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu. Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, çeketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı. İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Son dakika! Polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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