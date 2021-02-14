Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

14.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:46

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada, "Esir kampını TR bombaladı" paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.

Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İlgili Haberler

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti
Haber Yorumları (3)
TERÖR ÖRGÜTÜ: pkk''ya bizzat çalisanlari idam, destekçilerini tehcir edin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEMAL: Yapanların Allah bin belasını versin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BİLAL: böyle proveke edenleri aynı suçtan. . . . yani terör suçundan yargılayacaksın. . . boğaziçi ni yapanlarla aynı kişiler bunlar. . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Ali Çelebi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Aleyna Tilki Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 18:32:29. #1.14#
title