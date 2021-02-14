Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTU

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.