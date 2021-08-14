Son dakika: Pendik Belediyesi ekipleri selde mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
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Son dakika: Pendik Belediyesi ekipleri selde mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Son dakika: Pendik Belediyesi ekipleri selde mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin dördüncü gününde bir binada mahsur kalan kediyi kurtardı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin dördüncü gününde bir binada mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. Sel felaketinin dördüncü gününde de AFAD koordinasyonunda çalışan Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bodrum katı suyla dolan bir binada çalışma yaptıkları sırada kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, binada bulunan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, UMKE ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin kediyi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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