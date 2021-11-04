Son dakika... Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı (2)- Yeniden

ADANA'da Mustafa Su (42), evine gittiği kız arkadaşı Dilber Çiftçi (23) ile aralarında çıkan tartışma sırasında pencereden düşüp öldü. Mustafa Su'nun pencereden atılmış olabileceği üzerinde durulurken, gözaltına alınan Dilber Çiftçi ile bu sırada evde bulunan ablası ve 3 erkek arkadaşı tutuklandı.

Olay, 31 Ekim günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Mustafa Su, kız arkadaşı Dilber Çiftçi ile buluşmak için Turgut Özal Bulvarı'ndaki evine gitti. Dilber Çiftçi ile ablası Meryem Çiftçi'nin (28) yanında Erol Sabuncu (32), Latif Akyüz (20) ile Mehmet Gezici'yi (29) gören Mustafa Su, kıskançlık krizine girdi. Dilber Çiftçi ile Mustafa Su arasında tartışma çıktı. Mustafa Su, 2'nci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Kız kardeşler ile yanlarındaki 3 kişi kaçtı.

Mustafa Su'yu pencereden atmış olabileceği değerlendirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerinde Mustafa Su'nun pencereden düştüğünü ileri süren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.