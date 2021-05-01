Son Dakika | Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı

Son Dakika | Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Kuzeyi'ne düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı.

Irak'ın Kuzeyi'ne düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı.

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı'nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştırıldı. Şehit Müslüm Toprak'ın harekatta şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı. Şehidin aile bireylerinin ifadesine göre, "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa 'şehit' olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar" şehidin son sözleri oldu. Aile yakınları da şehidin anısına son sözleriyle birlikte "Mekanın cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Hakkari'de şehit düşen Müslüm Toprak'ın cenaze töreni, öğlen 14: 00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak'ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Esra Erol Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Gomes İrfan Buz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:06:23. #1.14#

title