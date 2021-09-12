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Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit olduğunu, bir askerimizin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" açıklamasında bulundu.

Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

DÜN 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Dün de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 3 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı - Haberler
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