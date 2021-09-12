Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" açıklamasında bulundu.

DÜN 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Dün de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 3 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı.

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