Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
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Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

10.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:51

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan için paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

ŞEHİT HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın şehit haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Sincan ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Şehidin yakınları, gözyaşlarına boğulurken komşuları, mahalleyi Türk bayrakları ile donattı. Sokakta hazır bekleyen sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını teskin etti. Nuran ve Mustafa Turhan çiftinin tek oğlu olan şehit Harun Turhan'ın 2 kız kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Cimşit Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
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