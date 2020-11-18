Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu

18.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:01
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında, 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerden 1'inin de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe- Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında, 1 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dilekleri iletilirken, yaralı asker için de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Samet Aybaba Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Medya Milli Kasım Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:01:20. #1.15#
title