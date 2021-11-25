Son dakika haberleri | Park halindeki araçta patlama: 3 yaralı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki araçta patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş otomobilin içinde otururken bir anda nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Araçta patlama nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği araçtaki Mehmet Ö., Gökdeniz D. ve Umut E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların kazayı hafif şekilde atlattıkları öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Altay/ İHA)

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