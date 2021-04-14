Son dakika: Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de Dünya Sağlık Haftası kapsamında pandemi sürecinde vefat eden ya da görevi başındayken şehit olan sağlık çalışanlarına ithafen 320 servi fidanı toprakla buluşturuldu.