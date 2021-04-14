Son dakika: Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Son dakika: Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de Dünya Sağlık Haftası kapsamında pandemi sürecinde vefat eden ya da görevi başındayken şehit olan sağlık çalışanlarına ithafen 320 servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Çanakkale'de Dünya Sağlık Haftası kapsamında pandemi sürecinde vefat eden ya da görevi başındayken şehit olan sağlık çalışanlarına ithafen 320 servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Geçtiğimiz yıl orman yangını yaşanan Merkez Kemel Köyü mevkiinde Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Eray Doğan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz, Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Bekir Alanoğlu, hakim ve savcılar ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan 12 personel, Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 15 personel ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan 10 yükümlünün katılımı ile ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Ağaç dikim etkinliğinde iki dönümlük alanda 320 servi fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:51:58. #1.16#

title