Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı - Haberler
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Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada;.U.U' idaresindeki 34 LAL 32 plakalı Audi marka otomobil H.A. idaresindeki 58 TL 886 Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan U.U., H.A, S.U., Z.U. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 58 TL 886 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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