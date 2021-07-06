Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.   

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Polisevi kavşağında meydana geldi. Merve Nur Tepe (22) yönetimindeki 16 AJN 197 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yüksel Üstünsoy (40) idaresindeki 74 BP 096 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yüksel Üstünsoy ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Üstünsoy ile Merve Nur Tepe sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Üstünsoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle kapanan yol otomobillerin çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

 


Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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