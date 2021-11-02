Son Dakika | Otomobille çarpışan motosikletli öldü

BURDUR (DHA) - BURDUR'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Uyar (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karamanlı- Burdur Karayolu Göl Polis Dinlenme Tesisleri kavşağında meydana geldi. Mert T. (24) yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, Hasan Uyar'ın (54) kullandığı, arkasında römork bulunan 15 NE 247 plakalı motosikletle çarpıştı.

Hasan Uyar'ın arkasından motosikleti ile gelmekte olan arkadaşı Yıldırım Çalışan, "Biz art arda gidiyorduk. Bir anda kavşağa döndü. Dur demeye kalmadı. Kulakları da az duyuyordu. Araba da çok süratliydi" dedi.