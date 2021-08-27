Son dakika... Otomobilin çarpıp kaçtığı inşaat ustası 25 gün sonra hayatını kaybetti
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Son dakika... Otomobilin çarpıp kaçtığı inşaat ustası 25 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika... Otomobilin çarpıp kaçtığı inşaat ustası 25 gün sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motoru ile işten eve giden inşaat ustasına otomobil çarparak kaçtı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motoru ile işten eve giden inşaat ustasına otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın sonucu ağır yaralanan inşaat ustası yoğun bakımdaki 25 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 42 yaşındaki inşaat ustası Halil Karademir, Acıpayam'da bir inşaatta çalıştıktan sonra Kumafşarı köyüne gitmek için motoruyla yola çıktı. Bu esnada seyir halinde olan Karademir'e bir otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan Karademir kanlar içinde kalırken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Karademir'e yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Karademir yoğun bakıma alındı. Aradan geçen 25 günün sonunda inşaat ustası hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Son dakika... Otomobilin çarpıp kaçtığı inşaat ustası 25 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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