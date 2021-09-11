Son dakika: Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı - Haberler
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Son dakika: Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y. (38) idaresindeki 67 UB 435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (34), E.Y. (12) ve M.Y.'ye (10) ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Takla atan otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika: Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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