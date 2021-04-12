Son dakika... Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUAntalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi.
BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi. Mustafa Kaykay'ın Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ