Son dakika... Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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Son dakika... Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika... Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haberlerine göre BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUAntalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi. Mustafa Kaykay'ın Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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