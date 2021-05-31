Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti

Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 47 yaşındaki 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun, yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dün akşam merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde Osman K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun'un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı