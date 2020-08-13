Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, yaptığı açıklama ile başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda adaylara HES kodu zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Aygün'ün açıklamasında, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir." ifadesi yer aldı.

HES KODUNUN NASIL ALINACAĞINI GÖRSELLE ANLATTI

Başkan Aygün, "Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" diyerek bir de HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel paylaştı.

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