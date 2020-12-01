Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi

Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Değerli Adaylarımız, koronavirüs ile mücadele kapsamında 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Artan koronavirüs vakaları kapsamında birçok yeni tedbir kararı alınırken, sınavların akıbeti de merak konusu oldu. Hafta sonu yapılacak olan açık öğretim sınavları ileri bir tarihe ertelenirken, ALES ve diğer sınavlar için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

"2020 TAKVİMİNDE YER ALAN SINAVLAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

"SINAVLARIN YENİ TARİHLERİ BELİRLENECEKTİR"

Aygün açıklamalarında, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI DA İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabah saatlerinde alınan karar kapsamında 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan açık öğretim sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.