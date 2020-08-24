Son Dakika: Orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Son Dakika: Orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Son dakika haberleri... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı yandı.

24.08.2020 21:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:15

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı yandı.

İlçeye bağlı Kösrelik Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarında iş makinelerinden de yararlanıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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Son Dakika: Orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kaynak: AA

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