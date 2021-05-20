Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
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Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu Ordu'nun Kabadüz ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İlçenin Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak Göleti'nde meydana gelen olayda, Berat Genç ve Ali Kutlu adlı iki arkadaş sıcaktan bunalınca serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra gölette çırpınmaya başlayan çocuklar gözden kayboldu.

Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ekibi kaybolan çocukları aramaya başladı. Ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkardı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek

Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
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