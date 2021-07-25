Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI
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Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ORDU'nun Akkuş ilçesinde, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybetti, 2 oğlu ve 1 torunu yaralandı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybetti, 2 oğlu ve 1 torunu yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile kimlikleri tespit edilemeyen grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Duman ailesi fertleri, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şahin Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar da ilçeye yakın olan Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer Duman da yapılan tüm müdahaye rağmen kurtarılmadı. Şahin Duman, Sezer Duman ve Emirhan Duman'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI
Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI
Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI
Son dakika: ORDU'DA SİLAHLI KAVGA: BABA- OĞUL ÖLDÜ, 2 OĞUL İLE 1 TORUN YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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