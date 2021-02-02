Son Dakika: Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Selçuk açıklaması!
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Son Dakika: Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Selçuk açıklaması!

02.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:39
Son Dakika: Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Selçuk açıklaması!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili tweet paylaştı. Peki, İlkokullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Kaç gün yüz yüze eğitim olacak? Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Ziya Selçuk'un açıklaması!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili tweet paylaştı. Peki, İlkokullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Kaç gün yüz yüze eğitim olacak? Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

Son Dakika: Okullar ne zaman açılıyor 2021? 15 Şubat'ta hangi okullar açılıyor? 1 Mart'ta ilkokullar açılıyor mu? Selçuk açıklaması!

15 Şubat 2021;

İkinci yarıyıl başlıyor.

Köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze açılıyor.

Anaokulları tam gün olarak açılıyor.

Diğer tüm okullar ve sınıflar uzaktan eğitime devam ediyor.

1 MART2021 İLKOKULLAR AÇILIYOR MU?

İlkokulun tün sınıf düzeyleri, seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyor.

8. ve 12. sınıflar, seyreltilmiş tam zamanlı yüz yüze eğitime başlıyor.

Özel gereksinimli çocuklar için özel eğitim okulları ve sınıfları açılıyor.

Veli isteğine göre, okullara beyan etmek koşuluyla öğrencinin yüz yüze eğitime katılmama hakkı vardır. Öğrenci devamsız sayılmayacak ama müfredattan sorumlu olacaktır.

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