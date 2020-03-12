Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
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İbrahim Kalın, Güncel

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk, orta ve liselerde 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edileceğini, daha sonra 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitimle öğrencilerin eğitimine devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, üniversitelerde 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil ilan edilecek.

12.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:59
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen koronavirüs zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk, orta ve liselerde 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edileceğini belirten Kalın, "Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam etmeleri sağlanacak. Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir" ifadelerini kullandı.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kalın, "Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır" dedi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kalın, "Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın tedbiren yurt dışına çıkmamasında fayda var. Yurt dışından gelen vatandaşların da 14 gün kuralına uyması önemli" ifadelerini kullandı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞI İZNE BAĞLI OLACAK

Kalın, "Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne bağlı olacaktır" dedi. Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarının bir süre ertelendiğini duyurdu.

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Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Okullar 1 hafta tatil edildi

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