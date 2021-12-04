Son dakika... Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'li Amedeus'a yoğun ilgi

"Amadeus" oyununda Mozart'ı Okan Bayülgen, rakibi Antonio Salieri'yi ise Selçuk Yöntem canlandırıyor.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor…

Etkinliğe katılım için girişte HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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