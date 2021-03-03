Son dakika: oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika: oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü

03.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:37
Son dakika: oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sümmani Kale (63) ile babası Alaaddin Kale (83) koronavirüs nedeniyle birer gün arayla yaşamlarını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sümmani Kale (63) ile babası Alaaddin Kale (83) koronavirüs nedeniyle birer gün arayla yaşamlarını yitirdi.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sümmani Kale ile babası Alaaddin Kale koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Sümmani Kale dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Sümmani Kale'nin cenazesi bugün toprağa verildi. Babası Alaaddin Kale de bugün yaşamını yitirdi. Alaaddin Kale'nin cenazesi ise yarın toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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