Son Dakika: Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Öte yandan öğretmenlerin yüzde 10'nun aşılandığını da belirten Selçuk, önümüzdeki hafta 125 bin öğretmenin daha aşılanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜMÜZ OKULLARIN AÇIK OLMASI YÖNÜNDE"

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"2 Mart'tan itibaren yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak. Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.

125 BİN ÖĞRETMEN AŞILANACAK

İlk önce köy okullarından başlamak üzere büyük çoğunluğu aşılandı. Tanımladığımız öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı. 125 bin öğretmen de önümüzdeki hafta aşılanacak.

YAZ TATİLİNİ İKİ HAFTA KISALTTIK

Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.

ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZGÜVENİ YÜKSEK

Bir yazılım oluşturduk. Bütün sınıflarda hangisinin ailesinde ne kadar temaslı var, günlük olarak izleyebiliyoruz. Hangi sınıflarda ne tür tedbirler almalıyız? Bizim bu konularla ilgili herhangi bir diyelim ki mutant virüslerin çocuklara etkisi konusunda danıştığımız yurt içi, yurt dışı hekimler var. Bize söylenen; çocuklarla ilgili bulaşma ve bulaştırma riskine baktığımızda çocukların bulaştırma riski daha düşük deniyor. Bir çocuk okulda olmazsa nerede olacak? Okulda olmadığında bulaş riski nedir? Okullar kapalı iken bu istatistikleri izliyorduk. Bizim gördüğümüz okullardaki çocuklardaki temaslı sayısının oranıyla toplumun genel temaslı oranına baktığımızda, okullardaki oranın kısmi olarak yüzde 20 düşük olduğunu görüyoruz. Bunu söylerken illere göre, okuluna göre değişebilir, yaş grubuna göre değişebilir. Günlük olarak baktığımızda bazı sınıfın renk haritası var. Kırmızılaştığını, yeşile döndüğünü görüyoruz. Genel ortalamaya baktığımızda toplumun genel eğrisinden biraz düşük olduğunu görüyoruz. Bunu genel ortalama ama özellikle ilkokul, ortaokul için söylüyorum. Öğretmenlerimizin özgüveni var '1 ayda hallederiz' diyorlar. İlk önce sağlam kişilik."