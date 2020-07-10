Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1003 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 210 bin 965'e yükseldi. 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 323 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
10.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:08

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 7 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1003 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 210 bin 965'e çıktı.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 323 oldu.

1493 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1493 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 191 bin 883'e yükseldi. Öte yandan 1182 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 402 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var

"1000'İN ALTINA ÇOK YAKINIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinde ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" ifadelerini kullandı.

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