Son Dakika | Nevşehir heyetinden, İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
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Son Dakika | Nevşehir heyetinden, İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

10.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:55
Son Dakika | Nevşehir heyetinden, İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci'den oluşan Nevşehir heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci'den oluşan Nevşehir heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hem kentte devam eden projelerin hızlandırılması hem de yeni projelere destek için Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Savran, başkentte ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ziyarette Savran, Bakan Soylu'ya Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında kısa bir bilgi verdi.

Nevşehir'e arzulanan hizmetlerin kazandırılması ve kenti Türkiye'nin örnek göstereceği marka bir şehir haline getirmek için bütün güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Savran, Nevşehir'e göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Ziyarette daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir heyeti ile birlikte kente gerçekleştirilecek olan çeşitli projeler hakkında istişarelerde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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