Son dakika: Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti
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Son dakika: Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti

Son dakika: Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada Dereağzı Mahallesi Muhtarı Sait Öner'in hayatını kaybetmesinin ardından, aynı olayda yaralanan ağabeyi Yusuf Öner de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada Dereağzı Mahallesi Muhtarı Sait Öner'in hayatını kaybetmesinin ardından, aynı olayda yaralanan ağabeyi Yusuf Öner de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında kavga çıkmış, kolayda Mahalle Muhtarı Sait Öner, ağabeyi Yusuf Öner ve kardeşi Rahmi Öner yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Muhtar Sait Öner tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ağabeyi Yusuf Öner ile kardeşi Rahmi Öner'in tedavileri ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyordu. Dün akşam Yusuf Öner'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yaralı Rahmi Öner'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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