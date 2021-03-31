Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı
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Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı Mozambik'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği ve onlarca kişiyi öldürdüğü Palma kasabasında askerler görev almaya başladı.

- Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı

MAPUTO - Mozambik'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği ve onlarca kişiyi öldürdüğü Palma kasabasında askerler görev almaya başladı.

Mozambik'in Palma kasabasına baskın yapan teröristler saldırı düzenlemiş ve saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Palma kasabasına baskın yapan militanların saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığınmıştı. Siviller daha sonra otelden çıkarılmış ve Pemba limanına götürülmüştü. Bu sıralarda İngiliz Phil Mawer, saldırılar sırasında mahkumları taşıyan bir konvoyla kaçmıştı. Olayın ardından Mozambik askerleri, saldırıların gerçekleştirildiği Palma'da görev almaya başladı.

Öte yandan Portekiz'in de Mozambik'e özel kuvvetler göndereceği kaydedildi. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yaklaşık 60 askerin Mozambik ordusunu eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı
Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı
Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı
Son dakika gündem: - Mozambik'te DEAŞ'ın saldırdığı kasabada askerler görev almaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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