Son Dakika | Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu

Kartal'da moto kuryenin restorana girerken kontak anahtarını üzerinde bıraktığı motosiklet, restoran sahibinin çocuklarının oyun odağı oldu. 6 ve 3 yaşındaki iki çocuk motosikletin üzerine binip gaza basınca kaza meydana geldi. Bir anda yola fırlayan motosiklet devrildi, motosikletten düşen çocuklar ise şans eseri yoldan geçen otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kartal'da geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir restoranda çalışan moto kurye, teslimata çıkmak üzere restorana girdi. Moto kuryenin kontak anahtarını motosiklette bıraktığını fark eden restoran sahibinin 6 ve 3 yaşındaki çocukları, motosikletle oynamaya başladı. Anahtarı çevirerek motosikleti çalıştıran Ahmet ve Ömer kardeşler, gaza basınca motosiklet bir anda yola fırladı. Yola fırlayan motosiklet bir anda devrildi, üzerindeki çocuklar ise düştü. O sırada yoldan başka bir otomobilin geçmiyor oluşu, küçük çocukların araç altında kalma ihtimalini engellemiş oldu.

Çocukların babası Mustafa Kayabaşı, "Arkadaş içeriye paketle girdi. Çocuklardan biri anahtarı çevirdi. Biri de gaza bastı. Allah'tan yolda o anda fazla araba yoktu. Motosiklet yola çıkıp kaldırıma düşüyor. Allah'a şükür çocuklarda bir şey yok" dedi.

İki küçük çocuğun oynadıkları motosikletle yola fırlayıp düştükleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL