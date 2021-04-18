Son dakika haberleri: Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 9 vagon devrildi.

Mısır'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 9 vagon devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Mısır'ın Kalyubiye yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 9 vagonun devrildiği duyuruldu. Yerel medya, ilk belirlemelere 109 kişinin yaralandığını aktardı. Can kayıplarının da olduğu kazada henüz ölenlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı