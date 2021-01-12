Son Dakika | Minibüsün çarptığı çocuk, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Bayrak (7), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Ocak'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait Emre Çağlayan yönetimindeki 28 KA 315 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayrak'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Bayrak, daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayrak, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan ŞANLI