Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı Balıkesir'de minibüse maske takmadan binmek isteyen alkollü bir grup, kendilerini uyaran şoförle tartıştı. Gruptaki gençlerden biri yaşanan arbede sırasında sürücüyü başından bıçakladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüste çıkan maske tartışmasında alkollü olduğu iddia edilen yolcu, şoförü bıçakla yaraladı. İddiaya göre, alkollü bir grup genç Altınoluk Edremit hattında çalışan minibüse maske takmadan binmek istedi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü olduğu iddia edilen grubu araçtan indirmek istedi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi minibüs sürücüsünü çıkan tartışmada başından bıçakladı. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ayakta tedavi gördü. Jandarma olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek üzere çalışma başlattı. Kaynak: İHA