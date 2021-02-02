Son Dakika: İlkokullar 1 Mart'ta açılıyor! Haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. COVID-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kademeli geçişin aşamalarını açıkladı.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Her gün Türkiye'deki ve dünyadaki verileri incelemesini yapıyoruz, il il tüm veriler değerlendiriliyor. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden itibaren olağanüstü bir performans sergiledik.

"KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR"

15 Şubat günü ikinci döneme başlıyoruz. Salgının etkilerinin az olduğu köy okullarımızda yüz yüze eğitimi başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

"İLKOKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK"

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

"ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI PLANLAMASI YAPILIYOR"

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla, öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır. Önümüzdeki süreçte il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması yönünde kararlar alınabilecek.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM VELİNİN KARARINA BAĞLI"

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."

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