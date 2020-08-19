Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmeden önce 2000 denetmenle okulların denetleneceğini ve hazır olan okullara buna dair belge verileceğini açıkladı.

19.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM VERİLECEK"

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi "Önce denetmenlere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere arkasından da öğrencilere, velilere ve servis görevlilerine eğitim verilecek. Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız.

"BİR YAZILIMLA OKULLARIN NE DURUMDA OLDUĞUNU TAKİP EDECEĞİZ"

Bir okul gerekli koşulları sağladı ve bu belgeyi aldı, burada iş bitmiyor sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun bir kere temiz olması yetmiyor, bunun devamlılığı söz konusu, arkasından sahada neler yapılabilir konusunda okulun sürekli olarak temiz kalması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bir yazılım hazırladık, bu yazılım sayesinde bütün okullarımızın ne durumda olduğunu takip etmemiz sağlanacak.

"MASKE VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİNDE ENDİŞEMİZ YOK"

Çocuklarımız için de, velilerimiz için de sürekli ve sürdürülebilir bir bakış açısına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu biliyorsunuz meslek liseli ile gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek bir başarı hikayesi oluşturduk, bu konularda bir endişemiz söz konusu değil bunların üretimini zaten kendi kurumlarımızda yapabiliyoruz.

"ÖĞRENCİLERİN KAYIPLARININ NE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bizim bakanlık olarak bu çalışmaları yapmak zaten görevimiz, fakat bu toplumsal bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir görev, toplumun tüm fertlerinden desteği beklediğimizi özellikle söylemek isterim bu birlikte omuz verilmesi gereken bir problem. Ama okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz, neyi kazanırız konusunda çok ciddi düşüncelere ihtiyacımız var. Okullar açılmadığında öğrencilerin kayıpları nereye doğru evrilecek, eğer bu kayıplar uzun sürerse ileride bizi hangi riskler bekliyor? Bütün bunlarla ilgili olarak da düşünüyoruz ve bu konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

"ÇOK BÜYÜK ORANDA ALTYAPIYA ERİŞİMDE SORUN YOK"

Uzaktan eğitimle ilgili bir toplantımız olacak. Çocuklarımızın çok büyük oranında altyapı olarak erişim sorunu yok, ama eksik kalan yerlerle ilgili alınması gereken tedbirlerin üzerinde çalışıyoruz.

"TEMAS GEREKTİRMEYEN OYUNLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK HAZIRLADIK"

Bizim kültürümüzde oyunların önemli yeri var, dünyada evrensel olarak öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun bir listesini çıkardık sonra bunların içerisinden yakın temas gerektirmeyen ve müfredatımıza uygun olarak oyunlarla ilgili kitapçık hazırladık.

"HES KODU VASITASIYLA VELİLER, ÖĞRENCİLER, DENETLENECEK"

Velilerimizin, öğrencilerimizin, servis görevlilerimizin hepsinin HES kodu vasıtası ile bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüze onun iletilebilmesi için bir çalışmamız var bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Haber Yorumları (14)
ANNE: Okullar 21 Eylülde acilirsa kimse cocugunu göndermez. yetkililer cocuklari nasil gözden cikarabiliyorlar siz daha büyükleri dizginleyemediniz cocuklari nasil tutacaksiniz. Ben cocugumu gözden cikaramam . siz okullarinizi acabilirsiniz basarilar.
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HOCA: Öğretmenler çok yattı.
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ZODİN: dezenfektan maske yeterliymis devlet hicbiseyi karsilamiyorki neyin yeterli oldugunu düsünüyor devlet okuluna cocugu yazdirmaya gittik 700 TL kayit parası 300 TL pandemi parasiymis o ne dedik devlet karsilamiyor dezenfektan parası
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