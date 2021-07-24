Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan koronavirüs vakaları sonrası yüz yüze eğitimin başlama tarihinin erteleneceği iddialarına yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de atılan normalleşme adımlarının ardından yaz dönemiyle birlikte vaka sayılarında gözler görülür bir artış yaşanırken, daha önce Eylül itibarıyla başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimin de ertelenebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

"AŞI OLAN HERKES, YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMA SÜRECİNİN DESTEKÇİSİDİR"

Yüz yüze eğitimle ilgili erteleme tartışmalarına son noktayı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koydu. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

Ayrıntılar geliyor...

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
VOLKAN KOCA: Sayın bakanım vakalar iyice artırıyor yeni dönemde okulların açılması sizce doğrumu delta varyantı çok tehlikeli çocuklarımızın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz onca çocuğumuz okullara bu salgın iyice artarsa göndermeyi düşünmüyoruz .Vaka sayıları patlamış durumda sayın bakanım bu durumda Eylül ayında okulların açılmasını doğru bulmuyorum
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