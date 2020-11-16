Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor

16.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:39
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu söyleyip "Şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.

"ŞARTLAR İZİN VERMİYOR"

Bakan, okulların açılmasıyla ilgili sorulara; "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde. Şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" sözleriyle yanıt verdi.

"SALGININ YÜKSELİŞİ, EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları (1)
AKÇAABATLISELÇUK: AÇILMAMASI daha doğru ÇOÇUKLAR dışarıda gece de dolaşıyor buna sınır olmalı DOĞALGAZ indirimi yapalım bu sene MİLLETİMİZ İÇİN
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